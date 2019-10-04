Aydın'ın en anlamlı kafesi törenle açıldı

Her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvan Hakları Korumu Günü ülkenin değişik yerlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, en anlamlı etkinlik Aydın'da gerçekleştirildi. Aydın'da bir grup hayvansever gelirinin önemli bir kısmı sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinde kullanılmak üzere kafe açtı. Aynı zamanda sanat atölyesi olarak da hizmet verecek olan kafenin açılışı yoğun ilgi gördü.



Aydın'da kazancının belirli bir kısmı sokak hayvanlarının mama ve tedavi giderlerine harcanacak olan 'Salla'pati Hobi Kafe' adlı kafe sade bir törenle hizmete açıldı. Çok sayıda sanatsever ve hayvanseverin katıldığı açılış töreni sonrasında misafirler kafede bulunan tamamen el emeği ile oluşturulan sanat eserleri, tablolar ve süs eşyalarına büyük ilgi gösterdi.



İşletmeciliğini Gönül Hastaoğlu'nun yaptığı 'Salla'pati Hobi Kafe' ye bizzat el emekleri ile yaptıkları sanat eserleri, tablolar, eskitme eşyalar ve süs eşyaları ile destek veren Şenay Tekinbaş, İlknur Baysal ve Zeynep Yılmaz, bu açılış ile Aydın'daki en anlamlı kafenin faaliyete geçtiğini belirttiler.



Aynı zamanda hayvanseverlikleri ile bilinen Şenay Tekinbaş, İlknur Baysal ve Zeynep Yılmaz, herkese kapılarının açık olduğunu, dinlenmek, resim ve sanatla uğraşmak ya da kendine birer hobi edinmek isteyen kişilerin 'Salla'pati Hobi Kafe'de bir yandan hoş vakit geçirirken diğer yandan diğer yandan sokak hayvanlarına faydalı olabileceklerini belirttiler.



Sokak hayvanları için bir şeyler yapmak isteyen hayvansever üç arkadaştan aynı zamanda Aydın Hayvanları Koruma Derneği Başkanı olan Şenay Tekinbaş: "Arkadaşım İlknur ve Zeynep'in resim ve boyama sanatları üzerine yeteneklerini değerlendirerek onların yapmış olduğu tablo ve diğer sanat ürünleri ile benim yapmış olduğum biblo ve süs eşyalarının satışından elde edilecek gelirin bir kısmıyla da hayvanlar için bir fon oluşturmayı planladık. Böylece misafirlerimizin hem oturup bir şeyler içebileceği hem de el emeği ürünler satın alarak sokaktaki canlara destek olabilecekleri hobi kafe konsepti bir mekan ortaya çıktı. Sanatla, resimle ilgilenmek isteyen dostlarımızı da kafemize bekliyoruz. Böylece hem biz hem de sokaktaki dostlarımız mutlu olacaklar" diye konuştu. - AYDIN