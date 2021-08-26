Aydın'ın eski valilerinden Tuncel vefat etti - Son Dakika

Aydın'da bir dönem görev yapan eski vali Lütfi Fikret Tuncel hayatını kaybetti.

Aydın'da 1991-1993 yılları arasında valilik görevini yürüten 87 yaşındaki Lütfi Fikret Tuncel hayata gözlerini yumdu. Evli ve 2 çocuk babası Vali Tuncel'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncel'in vefatı üzerine birçok vatandaş Tuncel ailesine sosyal medya üzerinden başsağlığı dileklerini iletti. - AYDIN