Aydın'ın filede konuğu Galatasaray

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Vakıfbank'a 3-1 yenildikten sonra üst üste Beylikdüzü ve Nilüfer Belediyespor ve Karayolları'nı 3-0, Beşiktaş'ı ise 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yapan zirve takipçisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 6. hafta maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Aydın ekibi kendisi gibi 4 galibiyeti bulunan 4. basamaktaki Galatasaray'ı yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

- Aydın