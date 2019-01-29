Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Filede Zor Sınavı

Aydın'ın Filede Zor Sınavı

2 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'a 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın hafta içi mesaisinde zirve takipçisi VakıfBank'la karşı karşıya gelecek.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'a 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın hafta içi mesaisinde zirve takipçisi VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Bu yıl 3'üncü kez Dünya Şampiyonu olan rakibine sezonun ilk yarısnıda seyircisi önünde 3-0 yenilen 10'uncu sıradaki Aydın temsilcisi zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:01 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Vestel, Beşiktaş, Aydın, Spor
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