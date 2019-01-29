Aydın'ın Filede Zor Sınavı
2 saat önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş'a 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın hafta içi mesaisinde zirve takipçisi VakıfBank'la karşı karşıya gelecek.
Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Beşiktaş
'a 3-1 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor
, yarın hafta içi mesaisinde zirve takipçisi VakıfBank'la karşı karşıya gelecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Bu yıl 3'üncü kez Dünya Şampiyonu olan rakibine sezonun ilk yarısnıda seyircisi önünde 3-0 yenilen 10'uncu sıradaki Aydın temsilcisi zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak. - Aydın
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:01 Kaynak: DHA
Gazeteci Fatih Doğan: Beşiktaş'ta Necip ve Tolga 1 Yıldır Para Almıyor
Beşiktaş, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, Ricardo Quaresma ile Yolları Ayırma Kararı Aldı
Büyük Britanyalı Tenisçi Andy Murray, Ameliyat Oldu