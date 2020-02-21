Aydın'ın filede zor sınavı - Son Dakika
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Aydın'ın filede zor sınavı

6 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 18'inci hafta mücadelesinde evinde zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Galatasaray'a 3-0 yenilen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 18'inci hafta mücadelesinde evinde zirve takipçisi Eczacıbaşı VitrA ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

İlk yarıda deplasmanda güçlü rakibine 3-0 yenilen Aydın temsilcisi bu kez seyircisinin desteğiyle sürpriz bir skora imza atmayı hedefliyor. Ligde 6'ncı sırada yer alan Aydın'ın 23, 2'nci sıradaki Eczacıbaşı'nın 45 puanı bulunuyor.


- Aydın
Eczacıbaşı Topluluğu, Galatasaray, Vestel, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:23 Kaynak: DHA
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