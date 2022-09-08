Aydın'da 103 yıl önce Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi anıldı - Son Dakika
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Aydın'da 103 yıl önce Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi anıldı

08.09.2022 11:46
Aydın'da 103 yıl önce Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi anıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1919'da Yunan askerleri tarafından kuyulara atılarak ve kurşuna dizilerek şehit edilen 200 kişi anıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, 1919'da Yunan askerleri tarafından kuyulara atılarak ve kurşuna dizilerek şehit edilen 200 kişi anıldı.

Germencik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi için Kanlı Bahçe Şehitliğinde anma programı düzenlendi.

Kaymakam Turgay Gülenç ve Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından şehitliğe çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra dua edildi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, konuşmasında, "Bazı yürekler vardır sadece kahramanlar taşır. Bazı bayraklar vardır sadece kahramanlar taşır. Bazı kahramanlar da ülkelerini taşır. İşte bu yolda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir destan yazdı. Bu ülkeyi bize emanet bıraktı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından anıta karanfil bırakıldı.

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Kaynak: AA

Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 103 yıl önce Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi anıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da 103 yıl önce Yunanlılar tarafından şehit edilen 200 kişi anıldı - Son Dakika
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