Tosun'un ailesine kavuşması için dua ettiklerini belirten Kaştan, "Sağ olsun gerek jandarma ekiplerimiz gerek AFAD ekiplerimiz 2 günden beri bu vatandaşımızı dağ taş demeden her yerde arıyorlar. İnşallah iyi bir haber alırız. Sağ salim bulunup evine, ailesine kavuşur." dedi.

Kaynak: AA

Germencik, Jandarma, Çamköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da 2 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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