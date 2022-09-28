Aydın'da 2 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Aydın'da 2 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

28.09.2022 19:34
Aydın'da 2 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce "ava gidiyorum" diyerek Çamköy Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Durmuş Tosun'dan (50) haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri Tosun'un otomobilini Habipler Mahallesi yakınlarında buldu.

Jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede devam eden aramalardan sonuç alınamadı.

Çamköy Mahallesi Muhtarı İlhan Kaştan, AA muhabirine, Tosun'dan iki gündür haber alamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Tosun'un ailesine kavuşması için dua ettiklerini belirten Kaştan, "Sağ olsun gerek jandarma ekiplerimiz gerek AFAD ekiplerimiz 2 günden beri bu vatandaşımızı dağ taş demeden her yerde arıyorlar. İnşallah iyi bir haber alırız. Sağ salim bulunup evine, ailesine kavuşur." dedi.

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Kaynak: AA

Germencik, Jandarma, Çamköy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da 2 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da 2 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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