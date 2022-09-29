Çamköy Mahallesi'ndeki evinden "ava gidiyorum" diye ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'u (50) arama çalışmalarına 60 jandarma personeli, komando timi, belediye personeli, AKUT, AFAD ve Beşir Derneğinin arama kurtarma ekipleri katıldı.

Kaynak: AA

Germencik, Jandarma, Komando, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da 3 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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