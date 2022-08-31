Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı

31.08.2022 09:28
Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Kültür Park Meydanında bir araya gelen Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve vatandaşlar, dev Türk bayrağı açarak kortej şeklinde yürüdü.

Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası solisti Cevher Doğan sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli sportif yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 100 yıl önce ülkenin büyük bir zulme sahne olduğunu belirterek, vatanı kurtarmak için canlar verildiğini belirterek bu ülkenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Söke ilçesinde Zafer Bayramı kutlaması kapsamında fener alayı ve konser düzenlendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.

Ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle İstasyon ve Aydın Caddesi üzerinden tekrar Cumhuriyet Meydanına yürüyen vatandaşlar, marşlar söyledi.

Söke Belediyesi tarafından meydanda gerçekleştirilen konserde ise Dj Burak sahne aldı.

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Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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