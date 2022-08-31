Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 100 yıl önce ülkenin büyük bir zulme sahne olduğunu belirterek, vatanı kurtarmak için canlar verildiğini belirterek bu ülkenin kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Büyük Zafer'in 100. yılı Germencik ve Söke'de kutlandı - Son Dakika

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