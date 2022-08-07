Germencikli kadınlardan orman işçilerine yemek ikramı - Son Dakika
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Germencikli kadınlardan orman işçilerine yemek ikramı

07.08.2022 17:55
Germencikli kadınlardan orman işçilerine yemek ikramı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir grup kadın, orman yangınlarına karşı mücadele veren çalışanlar için yemek hazırladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir grup kadın, orman yangınlarına karşı mücadele veren çalışanlar için yemek hazırladı.

CHP İlçe Kadın Kolları üyesi grup, Gümüşyeni Mahallesi'nde bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Aydın İşletme Müdürlüğü Germencik Orman Şefliğinde görev yapanlara kendi yaptıkları yemekleri ikram etti.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Pelin Çavdarlı, gazetecilere yangınla mücadele eden ekiplerin uzun süre ailelerinden uzak kaldıklarını, onlara bir jest yaparak anne yemekleriyle buluşturmak üzere harekete geçtiklerini ifade etti.

Çavdarlı, "Herkes elinden geleni yaptı. Emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne yapsak onların haklarını ödeyemeyiz. Umarım bir daha böyle büyük yangınlarla karşılaşmayız. Yangın çıkaranların cezalandırılmalarını istiyoruz." dedi.

Ekipte görev alan Akif Turgut ise yangınlara karşı 7 gün 24 saat mesai yaptıklarını, bu süreçte kendilerini ailelerinden ayırmayan kadınlara teşekkür ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencikli kadınlardan orman işçilerine yemek ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencikli kadınlardan orman işçilerine yemek ikramı - Son Dakika
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