Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı

24.09.2022 14:47
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve ekiplerce yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan ve ekiplerce yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", suçlarından aranan A.E. (31) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranması bulunan H.B'yi (40) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

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Kaynak: AA

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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