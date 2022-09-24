Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", suçlarından aranan A.E. (31) ile "uyuşturucu kullanmak" suçundan aranması bulunan H.B'yi (40) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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