Aydın'ın Germencik ilçesinde genç bir kişi silah kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın Germencik ilçesinde genç bir kişi silah kazası sonucu hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 10:31

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Gümüş'te 18 yaşındaki Yiğit Çiçek, akrabası ve arkadaşı olan köylüsünün silahının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gençlerden F.A. gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Gümüş'te 18 yaşındaki bir genç akrabası ve arkadaşı olan köylüsünün silahının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken 18 yaşındaki Yiğit Çiçek'in ölümü köyü yasa boğdu.

Olay, Ortaklar Öğretmen Okulu'nun arka kısmında yer alan bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bahçede hem vakit geçirmek hem de domuz beklemek için toplandığı öğrenilen gençlerden F.A.'nın silahı birden patladı. Silahtan çıkan kurşunların Yiğit Çiçek'in kasıklarına isabet etmesi sonucu talihsiz genç ağır yaralandı. İhbar üzerine çağrılan 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yiğit Çiçek kan kaybından hayatını kaybetti.

Germencik'i yasa boğan ölüm olayı ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, jandarma Yiğit Çiçek'in hem arkadaşı hem de akrabası olan F.A.'yı gözaltına aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Aydın'ın Germencik ilçesinde genç bir kişi silah kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'ın Germencik ilçesinde genç bir kişi silah kazası sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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