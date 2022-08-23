İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan aranan ve 2 yıl hapis cezası bulunan G.T (32), aynı suçtan aranan ve 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan C.Y (36) ile "kamu malına zarar verme" suçundan aranan ve 10 ay hapis cezası bulunan F.D'yi (45) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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