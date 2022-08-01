Kaymakam Gülenç, çiftçinin emeğini korumayı amaçladıklarını belirterek, bu süreçte polis ve jandarmanın tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını, çiftçi malları koruma teşkilatının çabalarıyla birlikte güvenli bir hasat sezonu geçireceklerine inandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı - Son Dakika

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