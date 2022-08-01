Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı - Son Dakika
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Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı

01.08.2022 10:08

Aydın'ın Germencik ilçesinde hasat sezonu başlayan incirde olası hırsızlıklara karşı önlemler görüşüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hasat sezonu başlayan incirde olası hırsızlıklara karşı önlemler görüşüldü.

Kaymakam Turgay Gülenç başkanlığında Vergi Dairesi Konferans Salonunda yapılan toplantıya belediye, jandarma, polis, ziraat odası, muhtarlar ve Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Kaymakam Gülenç, çiftçinin emeğini korumayı amaçladıklarını belirterek, bu süreçte polis ve jandarmanın tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılacağını, çiftçi malları koruma teşkilatının çabalarıyla birlikte güvenli bir hasat sezonu geçireceklerine inandığını ifade etti.

Toplantıda İlçe Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt ve İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Müslüm Güçtekin de tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik'te incir hırsızlığıyla mücadele toplantısı - Son Dakika
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