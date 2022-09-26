Ekipler, hırsızlık yaptıkları öne sürülen İ.K, Y.A. ve Z.B'yi gözaltına aldı. Çalınan 420 kilogram incir de ele geçirildi.

Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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