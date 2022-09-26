Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

26.09.2022 16:36
Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir deposundan 420 kilogram incir çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde incir deposundan 420 kilogram incir çaldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi'nde bulunan bir incir deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık yaptıkları öne sürülen İ.K, Y.A. ve Z.B'yi gözaltına aldı. Çalınan 420 kilogram incir de ele geçirildi.

Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik'te incir hırsızlığı yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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