Aydın'da orman yangını - Son Dakika
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Aydın'da orman yangını

14.08.2022 01:15
Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan, yangın söndürme helikopterleri ile havadan yangına müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Germencik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da orman yangını - Son Dakika
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