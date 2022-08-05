Germencik'te muharrem ayı programı düzenlendi - Son Dakika
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Germencik'te muharrem ayı programı düzenlendi

05.08.2022 09:06
Germencik'te muharrem ayı programı düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde muharrem ayı nedeniyle iftar programı düzenlendi.

Germencik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Magnesia Antik Kent'inde düzenlenen iftara, Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, Jandarma Karakol Komutanı Müslüm Güçtekin, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akgün, CHP İlçe Başkanı Salih Çavuş, İYİ Parti İlçe Başkanı Sabahat Baltacı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu organizasyonda vatandaşlar dua ederek birlikte yemeklerini yediler.

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Kaynak: AA

Fuat Öndeş, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik'te muharrem ayı programı düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Germencik'te muharrem ayı programı düzenlendi - Son Dakika
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