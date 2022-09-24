İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül ve Park mahallelerinde 2 araçtan, kapıları kırılarak hoparlör, müzik aksesuarı, demir kesme makası ve demir çekici gibi cihazların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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