Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

24.09.2022 16:12
Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobillerden teyp ve hoparlör hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül ve Park mahallelerinde 2 araçtan, kapıları kırılarak hoparlör, müzik aksesuarı, demir kesme makası ve demir çekici gibi cihazların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin F.A. (20) ve T.K. (38) olduğunu belirledi.

Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da otomobillerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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