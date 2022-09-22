Germencik'te pamuk hasadı başladı - Son Dakika
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Germencik'te pamuk hasadı başladı

22.09.2022 14:27
Germencik'te pamuk hasadı başladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde pamuk hasadının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Germencik Ziraat Odasınca Ovakarağaçlı Mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Turgay Gülenç, bu yıl ürünün çok kaliteli olduğunu söyledi.

Pamuk toplama makinesini de kullanan Gülenç, çiftçilerle bereketli bir sezon diledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlknur Kavas da pamukta kaliteyi korumak adına hasadın daha doğru bir şekilde yapılması için denetimlerini sürdüreceklerini anlattı.

Ziraat Odası Başkanı Şehabettin Çapakçıoğlu ise bu yıl 40 bin dekar alanda pamuk ekimin yapıldığını ifade ederek, "Geçen sene dekarda rekoltemiz 400-450 kilogram civarındaydı, fiyatlarımız iyiydi ve beklentilerimizin üzerindeydi. Ama bu yıl maalesef beklentimizin altında o yüzden bir an evvel fiyatların borsa tarafından açıklanmasını talep ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Turgay Gülenç, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik'te pamuk hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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