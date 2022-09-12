Germencik'te ilk ders zili çaldı - Son Dakika
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Germencik'te ilk ders zili çaldı

12.09.2022 12:06
Germencik'te ilk ders zili çaldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Şehit Cafer İlkokulunda devam eden programda konuşan Çiftçi, ders kitapları ile yardımcı kitaplarının sorunsuz şekilde öğrencilere dağıtıldığını söyledi.

Törende şiirler okundu, zeybek gösterisi sunuldu. Okula yeni başlayan öğrencilere, 4. sınıf öğrencileri tarafından "hoş geldin" çiçeği verildi.

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Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Germencik'te ilk ders zili çaldı - Son Dakika

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