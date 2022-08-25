Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

25.08.2022 22:10
Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aydın- İzmir Otoyolu Mursallı Mahallesi'nde Ayşe A'nın yönetimindeki 20 GM 255 plakalı otomobil, bekleme halindeki 07 MHL 49 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobillerdeki Songül Karaca İlboğa ile Ayşe Gödek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ayşe A, İrfan İ, Ümmü A. ile Yusuf A. kaldırıldıkları Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cenazeler, Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Germencik, Mursallı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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