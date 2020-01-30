Aydın'ın girişimci kadınları el işi ürünlerini sergiledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın'ın girişimci kadınları el işi ürünlerini sergiledi - Son Dakika Ekonomi

Aydın'ın girişimci kadınları el işi ürünlerini sergiledi

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği'nin (AGİKAD) Milli Aydın Bankası'ndaki el işi çarşısının açılışını yaptı.

Aydın'ın girişimci kadınları el işi ürünlerini sergiledi, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği'nin (AGİKAD) Milli Aydın Bankası'ndaki el işi çarşısının açılışını yaptı.


Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ülkemizin nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor, kadınlarımızın elinde olanakları olduğu zaman neler başarabileceğinin bir örneğini de bugün burada görüyoruz. Kadınlarımız, emekleriyle hazırladıkları gördüğünüz bu güzel eserleri bizlere sunuyorlar. Umarım ülkemizde kadınlar yalnız bu eserleri hazırlayan değil, aynı zamanda ülkemizi de yöneten kadınlar olmasını diliyorum. El emeği çarşımızın tüm kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Başkan Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte AGİKAD'ın gerçekleştirdiği el emeği çarşısını gezerek, alışveriş yaptı. AGİKAD Başkanı Selda Atay, Efelerli kadınların kendi ürettikleri gıda, giysi, takı gibi eşyaların satışından elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:12 Kaynak: İHA
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