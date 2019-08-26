Son Dakika Haberleri: Aydın'ın gururu meryem
Son Dakika Spor Haber

Aydın'ın gururu meryem

1 saat önce

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yıldız oyuncusu Meryem Boz, A Milli Takım'daki performansıyla kenti gururlandırıyor.

Aydın'ın gururu meryem, System.String[]
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'un yıldız oyuncusu Meryem Boz, A Milli Takım'daki performansıyla kenti gururlandırıyor.
Meryem, Ankara'da devam eden Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alan millilerimizde başarıyla ter döküyor. Tecrübeli voleybolcuyu tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıların Meryem Boz'dan aynı performansı Aydın Büyükşehir Belediyespor formasıyla ligde de beklediğini söyledi.


Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Meryem, Aydın, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Onyekuru, Galatasaray idmanını ziyaret etti!
Medipol Başakşehir'den sürpriz Quaresma hamlesi Rizeli futbolcunun eşi Irina Moroziuk çekiliş yaptı! Sosyal medya sallandı Falcao'nun eşinden taraftarı heyecanlandıran yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:16:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'ın gururu meryem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]