Aydın'ın Halk Ege Et'i İzmir'de - Son Dakika
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Aydın'ın Halk Ege Et'i İzmir'de

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ege Et, il dışındaki ilk şubesini İzmir Buca'da açtı.

Aydın'ın Halk Ege Et'i İzmir'de, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Halk Ege Et, il dışındaki ilk şubesini İzmir Buca'da açtı.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla 2014 yılından bu yana üreticiden tüketiciye kaliteli ve güvenilir etin en kısa yoldan halka ulaşması için şubeler açan Halk Ege Et, il dışındaki ilk şubesini İzmir Buca'da açtı. Şubede Türkiye'nin dört bir yanında üretilen ürünler uygun fiyata satışa sunuldu. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri katıldı.


Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Bugün çok güzel bir gün. 'Topuklu efe' diye bir laf var; bir kadına bu kadar mı yakışır bu? Türkiye'nin topuklu efesi Özlem başkanımızla gerçekten çok anlamlı bir iş yapıyoruz. Küçücük bir dükkan, bütün Türkiye'ye muazzam bir mesaj veriyor. 'Siz üretin kardeşim, biz bunu pazarlayacağız. Biz bunu her yere taşıyacağız. Sizin ürününüz elde kalmayacak, benim vatandaşım da ucuz ve sağlıklı ürünle buluşacak' mesajı veriyor. Bu projenin özü budur. Biz 11 büyükşehir belediye başkanı olarak aylardır düzenli toplantılar yapıyoruz. En çok kafa yorduğumuz işlerden biri bu. Dedik ki, 'biz bu bereketli topraklarda tekrar üretimi başlatacağız, üreticinin ürettiği ürünü mutlaka satın alacağız ve üstelik onu vatandaşlarımızla buluşturacağız.' İşte bugün o büyük projenin ilk adımını atıyoruz. Konuştuklarımızı hayata geçiriyoruz. Bütün Türkiye'ye örnek olacağız. Göreceksiniz İzmir'den, Aydın'dan yayılan bu aydınlık ışık bütün Türkiye'yi saracak" dedi.


Üretici dükkanları geliyor


Başkan Soyer, İzmir'de üretici dükkanları açılacağını belirterek, "Bugünden sonra İzmir'de öncelikle Kemeraltı'ndan başlayarak Köy Koop'la işbirliği içinde, Köy Koop'un üretici kooperatifleriyle işbirliği içinde 81 vilayetten kooperatiflerin ürettiklerini İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da satmaya başlayacağız. Bunun için üretici dükkanları açmaya başlıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


"Kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz"


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise, "Bizler kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz. Türkiye'nin birçok belediyesinden Halk Ege Et şubesinde doğal ürünleri sizlerle buluşturmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bu organizasyonda çok yardımcı oldu. Hayırlı uğurlu olsun" derken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, "Halk Ege Et'i Bucamıza kazandıran, İzmir'de Buca'yı seçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve projenin sahibi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkür ederiz" diye konuştu.


Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol daha sonra Halk Ege Et şubesini gezdi. Açılışa İzmirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İZMİR

Aydın, İzmir, Buca, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
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