Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı

05.08.2022 13:07

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 bisikletli, aynı sokakta birer dakika arayla sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 2 bisikletli, aynı sokakta birer dakika arayla sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Cumhuriyet Mahallesi Karakol Sokak'ta önceki gün bisikletiyle gezintiye çıkan Rafet Kızılkaya'ya (62) sahipsiz köpek saldırdı. Bacağından yaralanan Kızılkaya'ya ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı.

Yaklaşık 1 dakika sonra bisikletiyle sokakta ilerleyen ve isminin açıklanmasını istemeyen kişi de aynı köpeğin saldırısına uğradı.

Kızılkaya ve yaralanan diğer bisikletli, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından evlerine gönderildi.

Rafet Kızılkaya, gazetecilere, sokakta ilerlerken yanına yaklaşan köpeğin bir anda bacağını ısırdığını söyledi.

Sahipsiz köpeklere yönelik çalışma yapılmasını isteyen Kızılkaya, "İncirliova, köpek istilasında, resmen hayvanat bahçesi oldu. Yürümekte zorluk çekiyorum. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan sahipsiz köpeğin Kızılkaya'yı ısırma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde sahipsiz köpeğin bisikletiyle sokakta ilerleyen Rafet Kızılkaya'nın ayağını ısırdıktan sonra kaçması, çevredekilerin yaralıya yardım etmesi, bir süre sonra aynı köpeğin saldırısına uğrayan kişinin Kızılkaya'nın yanına gelmesi ve daha sonra 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

YORUMLAR
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Sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; o anlar kamerada Sokak köpekleri bisikletlilere saldırdı; o anlar kamerada Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı - Son Dakika
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