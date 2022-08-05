Görüntülerde sahipsiz köpeğin bisikletiyle sokakta ilerleyen Rafet Kızılkaya'nın ayağını ısırdıktan sonra kaçması, çevredekilerin yaralıya yardım etmesi, bir süre sonra aynı köpeğin saldırısına uğrayan kişinin Kızılkaya'nın yanına gelmesi ve daha sonra 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Sahipsiz köpeklere yönelik çalışma yapılmasını isteyen Kızılkaya, "İncirliova, köpek istilasında, resmen hayvanat bahçesi oldu. Yürümekte zorluk çekiyorum. Bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 2 bisikletli yaralandı - Son Dakika

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