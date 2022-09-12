Aydın'da çalıştığı inşaattan 5. katından düşen işçi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 439 Sokak'taki bir inşaatın 5. katında çalışan Adil Angün (41) dengesini kaybederek yere düştü.
Kazayı gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Angün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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