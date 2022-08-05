Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hürriyeti Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ö.D. ile E.Ş. bir kahvehanede tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş, Ö.D'yi bıçakla yaraladı.
Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika