Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

05.08.2022 20:58
Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyeti Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Ö.D. ile E.Ş. bir kahvehanede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ş, Ö.D'yi bıçakla yaraladı.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli E.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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