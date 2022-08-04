Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

04.08.2022 16:23
Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Özcan Sugötüren'in (36) kullandığı 09 UP 320 plakalı traktör, Arpadere Mahallesi Ayrancı mevkisinde, bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün eşi Gülsüm Sugötüren (29) yaşamını yitirdi.

Yaralanan Özcan Sugötüren ise ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü - Son Dakika
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