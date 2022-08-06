Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

06.08.2022 11:25
Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kurtuluş, Atatürk ve Hürriyet mahallerindeki üç evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Y.A. (21), B.B. (19) ve Y.A.D. (19) olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve B.B. tutuklandı, Y.A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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