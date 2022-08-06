Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Y.A. (21), B.B. (19) ve Y.A.D. (19) olduğunu tespit etti.

Kurtuluş, Atatürk ve Hürriyet mahallerindeki üç evden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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