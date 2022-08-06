Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.08.2022 22:18
Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Özkan (68) yönetimindeki 09 UH 510 plakalı traktör, İncirliova- Koçarlı kara yolunda bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan Turan Koçoğlu (55) ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İncirliova, Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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