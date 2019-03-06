Son Dakika Haberleri: Aydın'ın İnekleri Bile Şanslı

Aydın'ın İnekleri Bile Şanslı

12 dakika önce

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken Aydın'da yaşayan canlılar erken gelen baharın tadını çıkarıyor.

Aydın'ın İnekleri Bile Şanslı, System.String[]
Ülke genelinde etkisini sürdüren kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken Aydın'da yaşayan canlılar erken gelen baharın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının zaman zaman 22 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da Mart ayının girmesiyle birlikte kış mevsimi geride kaldı. İnsanların yanı sıra hayvanlar da sıcak havanın ve baharın tadını şimdiden çıkarmaya başladı

Ülkenin Doğusu başta olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde ağır kış şartları ve soğuk hava devam ederken, Aydın'da besiciler yaklaşık 1 aydır hayvanlarını otlaklardan beslemeye başladı. Aydın'ın dünyanın en yaşanabilir şehirlerinden biri olduğunu belirten hayvan yetiştiricileri mera ve otlaklarda yayılan hayvanların daha mutlu verimli olduğunu belirttiler. Bu yıl baharın geçen yıllara göre daha kuvvetli ve tabiatta ot varlığının oldukça iyi olduğunu belirten yetiştiriciler, tek sıkıntılarının hayvan hırsızlıkları olduğunu belirterek, "Aydın yaşamaya değer bir şehir. Sadece insanlar değil hayvanlar da tabiatın nimetleri sayesinde oldukça mutlu yaşıyor. Yaklaşık bir aydır hayvanlarımız baharın tadını çıkarıyor" diye konuştular. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
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