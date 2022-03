Aydın'ın kadın yunusları, suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

Aydın'da Motosikletli Polis Timleri Amirliği bünyesinde yer alan kentin ilk motosikletli kadın polisleri olan 4 genç kadın, huzur ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz görev alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 4 kadın polis, motosiklet sürüş ve güvenlik eğitimini tamamladıktan sonra kentin ilk kadın yunus polisleri olarak geçen yıl göreve başladı.

Suçlulara göz açtırmamak için çalışan kadın polisler, yaz kış, ikişerli ekip halinde, erkek meslektaşlarıyla aynı görev ve yetkilerle olaylara hızla müdahale ediyor.

Kadın polisler zaman zaman kaçan şüphelileri motosikletle takip ederek, yakalıyor.

"Kadın olduğumuza şaşıranlar oluyor"

Yunus polislerden Kader Çağlar, AA muhabirine, küçük yaştan itibaren polisliğe ilgi duyduğunu dile getirdi.

Motosiklete ilk kez bu görev ile bindiğini aktaran Çağlar, "Motosiklete ilgim vardı ama daha önce hiç kullanmamıştım. Cesaret ettim." dedi.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini, kurstaki eğitmenlerin çok donanımlı olduğunu belirten Çağlar, yeterli seviyeye geldiklerinde mezun olduklarını aktardı.

Çağlar, "Polislik çocukluk hayalimdi. Hep ilgi duyardım. Polis ve telsiz ilgimi çekerdi. Bu şekilde teşkilatın içinde olmak istedim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan çok iyi tepkiler aldıklarını vurgulayan Çağlar, "Kadın olduğumuza şaşıranlar oluyor. Önceleri 'ağabey' diye seslenenler oldu. Sonra 'ablaymış' deyip şaşırıyorlar. Güler yüzle karşılanıyoruz. Özellikle kadınlar bizi görünce mutlu oluyorlar. 'Sizi görmekten mutluluk duyuyoruz.' diyorlar. Bu üniformayı taşıdığımda kendimi gururlu hissediyorum. Çünkü şanlı bayrağı göğsümüzde taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Mesleğin içinde büyüdüm

Müşerref Kaplan da, babasının özel harekat polisi ağabeyinin de komiser olduğunu belirterek, onların izinden gittiğini söyledi.

Mesleği büyük bir gururla yaptığını aktaran Kaplan, "Mesleğin içerisinde büyüdüm. Onları idol olarak gördüm ve onların yolunda devam etmek istedim. Severek yapan kişi için kendi mesleği her zaman kutsaldır. Benim için de bu meslek kutsal." ifadesini kullandı.

Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevini büyük bir onurla yapacağını dile getiren Kaplan, polis olmanın güzel ve gurur verici olduğunu vurguladı.

Kaplan, "İşimi severek yapıyorum ve istediğim yerdeyim. Yunus olmamız dikkat çekiyor. Işıklarda durduğumuzda camdan bakıp, el sallayanlar ya da yanındaki arkadaşına gösterip, fotoğraf çekmeye çalışanları görüyoruz, gördükçe de mutlu oluyoruz." dedi.

"Kadınlarımız hayatın her alanında çalışmalı"

Gözde Doğruer ise hareketli yaşamı sevdiği için polis olduğunu aktardı.

Doğruer, "Polisliği seçerken insanın gerçekten vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yoğrulmuş olması gerekiyor. Bu meslekte, 'Kadınlar da gerçekten yapabiliyor.' algısını hissettirmek onur verici." ifadelerini kullandı.

Yağmur Soybay, kadınların hayatın her alanında olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Akşamları devriye attığımızda kadın, çocuk kendisini güvende hissediyorsa bu bizim için gurur verici. İnsanlar bizi gördükçe çok iyi tepkiler veriyor. Kadınlarımız hayatın her alanında çalışmalı. Ben de yunuslarda çalıştığım için gurur duyuyorum. Her kadın becerilerini, gücünü kendisine güvenerek gerçekleştirebilmeli. Kadınlar inandıkları zaman her şeyi yaparlar."