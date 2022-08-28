KARACASU'DA 740 YILLIK KEŞKEK GELENEĞİ DEVAM ETTİ

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde 740'ıncısı düzenlenen geleneksel 'Dedebağ Keşkek Hayrı' bu yıl da 50 kazanda yapılarak yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi.

Karacasu'da her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl 740'ıncısı düzenlenen 'Dedebağ Keşkek Hayrı Cuma Mahallesi Muhtarı Yılmaz Donduran ve Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dernek Başkanı Hüseyin Kaya ev sahipliğinde düzenlendi. 1,5 ton buğday, 1,5 ton et kullanılarak 50 kazanda pişirilen keşkek yaklaşık 15 bin kişiye ikram edildi. Cuma Mahallesi Dedebağ Yaylası'nda yapılan etkinliğe Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelenlerle gurbetçi vatandaşlar da katıldı. Hayırda ikramlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar eşliğinde verildi.

İMECE USULU İLE YAPILDI

Cuma Mahallesi Cami ve Kuran Kursu Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Dernek Başkanı Hüseyin Kaya, Bugün Karacasu ilçesi olarak sevinçli bir gün daha yaşıyoruz. Pandemi nedeni ile son 2 yıl kısıtlı olarak yapmıştık. Bu yıl 740'ıncı Dedebağ Hayrı'mızı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi coşku ile yapıyoruz. Dün gece hazırlıklarımızı yaptık. Keşkeklerimizi imece usulü ile hazırladık. Gerçekten de çok sevinçliyiz dedi.

Karacasu Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Erikmen, Dedebağ Keşkek Hayrı Türklerin Anadolu'ya geldikleri ve iz bırakmaya başladığı ilk günlerden bugüne kadar süregelen geleneksel bir etkinlik olduğunu belirtti.(DHA)