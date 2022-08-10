Üzerine demir pencere düşen 20 günlük bebek yaşam savaşı veriyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde esen kuvvetli rüzgar Şavk ailesinin evinin penceresini yerinden sökülmesine neden olurken, üzerine pencerenin kanadı düşen 20 günlük bebek hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, Esençay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali-Gülsüm Şavk çiftinin 20 gün önce dünyaya gelen 3'üncü çocuklarını annesi emzirdikten sonra pencerenin altındaki yer minderine yatırdı. Bu sırada bölgede kuvvetli rüzgar etkili olurken oluşan fırtına evin penceresini yerinden söktü. Menteşesi kırılan demir pencere kanadı minder üzerinde uyuyan bebeğin üzerine düştü. Olayı gören aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine ilçede bulunan ambulans başka bir vakaya gittiği için bölgeye en yakın olan Kuyucak'tan ambulans yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek buradan da Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisinin süren bebeğin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Vatandaşlar ilçede tek ambulans bulunduğunu ve ambulans sayısının arttırılması gerektiğini belirterek, "Tek ambulansla hizmet veren İlçe Devlet Hastanesi'nde ikinci bir ambulans gereksinimi bir kez daha kendini gösterdi. Yetkililerden ilçemizdeki ambulans sayısını arttırmalarını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN