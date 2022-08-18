Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı - Son Dakika
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Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı

18.08.2022 16:36
Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesine kayıtlı 22 yaşındaki bir genç, sahte kimlik kullanarak kendisini kaymakam olarak tanıttığı ve birçok ilde vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Trabzon'da yakalandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesine kayıtlı 22 yaşındaki bir genç, sahte kimlik kullanarak kendisini kaymakam olarak tanıttığı ve birçok ilde vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Trabzon'da yakalandı.

Olay, Trabzon'un Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisini kaymakam olarak tanıttığı iddia edilen 22 yaşındaki U.C.K. isimli bir genç, devriye görevi yapan polislere sahte kaymakam kimliğini göstererek emirler yağdırdı. Polislere, kendisini Ayasofya Mahallesi'ne bırakmalarını isteyen sahte kaymakamı, polislerin dikkati yakalattı. Sahte kaymakam kimliğini gören polisleri genci istediği adrese bıraktı. Durumundan ve hareketlerinden şüphelenen polisler, durumu operasyonel ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Ekipleri, yaptıkları soruşturma sonucunda, Aydın nüfusuna kayıtlı olan U.C.K.'nın, sahte kaymakam kimliğiyle farklı illerde kamu görevlisi olarak tanıtılması suçları işlediğini tespit etti. Ekipler sahte kaymakamı gözaltına aldı. - AYDIN

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Rahvan at yarışlarının aranan jokeyi Aydın bu sefer üzdü Rahvan at yarışlarının aranan jokeyi Aydın bu sefer üzdü 3 haftadır kayıp olan Aydınlı adam her yerde aranıyor 3 haftadır kayıp olan Aydınlı adam her yerde aranıyor
Kaynak: İHA

Karacasu, Trabzon, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı - Son Dakika

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