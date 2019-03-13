Aydın'ın Kayıp Yıllarını El Birliğiyle Telafi Edeceğiz"

AK Parti Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş
, "En geç 2 sene içerisinde Aydın'daki bütün bu kayıp yılları el birliğiyle telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Mustafa Savaş, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut büyükşehir belediye başkanının işçiler üzerine baskı uyguladığını ileri sürdü.
"Büyükşehir belediyesinde mobbing tarzı uygulamalar" olduğuna dair şikayetler aldıklarını vurgulayan Savaş, çalışanların işten atılma endişesi ve korkusu yaşadığını savundu. CHP
'li mevcut büyükşehir belediye başkanının seçimi kazanırsa farklı siyasi görüştekileri veya kendi kararlarına uymayanları teker teker işten çıkartmakla korkuttuğunu belirten Savaş, şunları kaydetti:
"Bundan dolayı insanlar istemeseler de bütün belediye etkinliklerine aileleriyle katılmaya, zorunlu da olsa onu alkışlamaya mecburlar. Siyasi görüşlerini dost meclisinde dahi ifade edemiyorlar. Belediyede korku imparatorluğu oluşturulmuş. Zam alamayan işçilerin de varlığından haberdarız. Biz gelince belediye işçisini bu durumdan kurtaracağız. Çalışanların alın terine saygı duyacak, onlara gerçek anlamda sendikadan kaynaklanan bütün hakları biz vereceğiz."
"Her cuma vatandaşımın derdini dinleyeceğim"
Savaş, Aydınlı
esnafın büyükşehir belediyesi ile ilişkilerinin kötü olduğunu aktardı.
Aydın'ı bu şehirde yaşayanlarla yöneteceklerine dikkati çeken Savaş, "Her cuma vatandaşımın derdini dinleyeceğim. Kapım vatandaşıma, muhtarıma, sivil toplum kuruluşlarımıza her zaman açık olacak. Vatandaşımın ve ilçe belediye başkanlarımın emrinde olacağım. Esnafa, işçiye, emekçiye, vatandaşa ve ilçe belediyelerimize zorluk çıkartan değil, zorlukları kaldıran bir büyükşehir belediye başkanı olacağım. En geç 2 sene içerisinde Aydın'daki bütün bu kayıp yılları el birliğiyle telafi edeceğiz. 31 Mart akşamı Aydın'da bir şey değişecek ama aslında her şey değişmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.