Aydın'ın kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'ın kıyı kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Aydın ve İzmir'in kıyı kesimlerinde bugün (10.12.2019 Salı) akşam saatlerinde başlayacak sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü sabah saatlerine kadar İzmir'in güneybatı ilçelerinde ( Çeşme, Seferihisar, Menderes ve Selçuk) 25-50 kg, Aydın'ın batı ilçelerinde ( Kuşadası, Didim ve Söke) 50-100 kg civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - AYDIN