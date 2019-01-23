Aydın'ın Kıyısında Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor
24 dakika önce
AYDIN (İHA) – Aydın'ın kıyı ilçelerinde, bu geceden itibaren beklenen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.
AYDIN (İHA) – Aydın
'ın kıyı ilçelerinde, bu geceden itibaren beklenen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Aydın'ın Didim
, Kuşadası
ve Söke
ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını
, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerekiyor. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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