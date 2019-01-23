Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Kıyısında Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Aydın'ın Kıyısında Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor

24 dakika önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın kıyı ilçelerinde, bu geceden itibaren beklenen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Aydın'ın Kıyısında Çok Kuvvetli Yağış Bekleniyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın kıyı ilçelerinde, bu geceden itibaren beklenen çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar Aydın'ın Didim, Kuşadası ve Söke ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da güney yönlerden 70-100 km/saat şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı gerekiyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:31 Kaynak: İHA

Didim, Aydın, Güncel
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