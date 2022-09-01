Yeni evlendiği kocası boğazını keserek katletti! Çiçeği burnundaki gelinin düğün fotoğrafları ortaya çıktı

Aydın'da tartışma sonrası 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu gözaltına alındı. Geriye katil Mustafa Aydoğdu ile Nejla Aydoğdu'nun düğün görüntüleri kaldı.

Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda, Mustafa Aydoğdu'nun dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen Mustafa Aydoğdu (33) eşi Nejla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Aydoğdu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Nejla Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. 26 HAZİRAN'DA EVLENMİŞLER Yaşanan olayın ardından çiftin düğün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 26 Haziran'da dünyaevine giren genç çiftin evlerinin önünde birlikte halk oyunu oynayıp düğün salonuna el ele girdikleri görülüyor.

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