Yeni evlendiği kocası boğazını keserek katletti! Çiçeği burnundaki gelinin düğün fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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Yeni evlendiği kocası boğazını keserek katletti! Çiçeği burnundaki gelinin düğün fotoğrafları ortaya çıktı

01.09.2022 10:20

Aydın'da tartışma sonrası 2 ay önce evlendiği eşinin boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu gözaltına alındı. Geriye katil Mustafa Aydoğdu ile Nejla Aydoğdu'nun düğün görüntüleri kaldı.

Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda, Mustafa Aydoğdu'nun dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen Mustafa Aydoğdu (33) eşi Nejla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı.

2 aylık eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadının düğün fotoğrafları ortaya çıktı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Aydoğdu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Nejla Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

2 aylık eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadının düğün fotoğrafları ortaya çıktı

26 HAZİRAN'DA EVLENMİŞLER

Yaşanan olayın ardından çiftin düğün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 26 Haziran'da dünyaevine giren genç çiftin evlerinin önünde birlikte halk oyunu oynayıp düğün salonuna el ele girdikleri görülüyor.

2 aylık eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadının düğün fotoğrafları ortaya çıktı
2 aylık eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadının düğün fotoğrafları ortaya çıktı
YORUMLAR
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Cani koca, adliye girişinde gazetecilere tepki gösterdi Cani koca, adliye girişinde gazetecilere tepki gösterdi İki ay önce Nejla'nın evliliği için toplanan sevenleri, bu defa cenazesi için toplandı İki ay önce Nejla'nın evliliği için toplanan sevenleri, bu defa cenazesi için toplandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeni evlendiği kocası boğazını keserek katletti! Çiçeği burnundaki gelinin düğün fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni evlendiği kocası boğazını keserek katletti! Çiçeği burnundaki gelinin düğün fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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