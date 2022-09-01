Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mustafa Aydoğdu'nun dedesine ait bağ evine gelen 2 aylık evli çift, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen Mustafa Aydoğdu, eşi Nejla Aydoğdu'nun boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Nejla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Aydoğdu, işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen Aydoğdu kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe - Son Dakika