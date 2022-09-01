2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe - Son Dakika
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2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe

01.09.2022 16:03

Aydın'da 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldüren Mustafa Aydoğdu, adliyeye sevk edilirken kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere, "Çekin, iyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" sözlerini sarf etti.

Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mustafa Aydoğdu'nun dedesine ait bağ evine gelen 2 aylık evli çift, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen Mustafa Aydoğdu, eşi Nejla Aydoğdu'nun boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cani kocadan, adliye girişinde gazetecilere tepki: Çekin, iyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe

EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Nejla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Cani kocadan, adliye girişinde gazetecilere tepki: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe

"BİZ EŞKIYA DEĞİLİZ, EFEYİZ EFE"

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Aydoğdu, işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen Aydoğdu kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" dedi.

Cani kocadan, adliye girişinde gazetecilere tepki: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe - Son Dakika
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