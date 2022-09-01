Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Mustafa Aydoğdu, işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen Aydoğdu kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" dedi.

Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mustafa Aydoğdu'nun dedesine ait bağ evine gelen 2 aylık evli çift, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 aylık karısının boğazını kesen katil koca: İyi çekin! Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.