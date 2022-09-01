Cani koca, adliye girişinde gazetecilere tepki gösterdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 ay önce evlendiği karısını boğazını keserek öldüren M.A. adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" diyerek tepki gösterdi.

Olay, kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde 31 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen 2 aylık evli çift, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33), eşi Nejla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Nejla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe" dedi.

(Murat Uçkaç/İHA)