Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti - Son Dakika
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Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti

31.08.2022 23:04
Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir şahıs, 2 ay önce evlendiği karısıyla kavga edip boğazını keserek öldürdü.

Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33) eşi Necla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGAN KOCA YAKALANDI

M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti - Son Dakika
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