Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kırsal Satılar Mahallesi'ndeki Demiroluk Yaylası mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.A.'nın dedesine ait bağ evine gelen çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada eşine sinirlenen M.A. (33) eşi Necla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Koçarlı, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da korkunç cinayet! Cani koca, 2 ay önce evlendiği karısının boğazını kesti - Son Dakika

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