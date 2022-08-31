Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika
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Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

31.08.2022 23:24
Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.

Komşularının haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

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