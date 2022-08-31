Alınan bilgiye göre, Satılar Mahallesi'ndeki evlerinde, 2 ay önce evlendikleri öğrenilen M.A. (32) ile eşi Necla A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A. eşini bıçakladı.

Kaynak: AA

Koçarlı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü - Son Dakika

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