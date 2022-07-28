Banka müdürü korona virüse yenik düştü

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde korona virüse yakalanan Halk Bankası Şube Müdürü Yavuz Selim Bozdağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren Halk Bankası Şubesi'nde müdür olarak görev yapan 42 yaşındaki Yavuz Selim Bozdağ bir süre önce rahatsızlandı. Korona virüs testi pozitif çıkan ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Bozdağ'ın durumu ağırlaştı. İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Bozdağ, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Bozdağ'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN