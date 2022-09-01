Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri öğrenildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Mustafa Aydoğdu, Hisarcık, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi - Son Dakika

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