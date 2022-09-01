2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi - Son Dakika
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2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi

01.09.2022 13:12
2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Mustafa Aydoğdu (32) tarafından öldürülen Necla Aydoğdu'dan (33) geriye 2 ay önceki düğünde çekilen görüntüleri kaldı.

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde tartıştığı eşi Mustafa Aydoğdu (32) tarafından öldürülen Necla Aydoğdu'dan (33) geriye 2 ay önceki düğünde çekilen görüntüleri kaldı.

Suçunu itiraf eden şüpheli, cinayet sebebini ise söylemedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi Demiroluk mevkisinde meydana geldi. 2 ay önce evlenen Necla ile Mustafa Aydoğdu evlerinde tartıştı. Çıkan kavgada Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde memur olan Mustafa Aydoğdu, eşine bıçakla saldırdı. Boğazından yaralanan Necla Aydoğdu, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Necla Aydoğdu, burada hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ SÖYLEMEDİEşinin başında suç aleti silahla yakalanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mustafa Aydoğdu ise gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda suçunu itiraf eden Aydoğdu, eşini neden öldürdüğünü ise söylemedi. Aydoğdu'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada çiftin olay günü Koçarlı ilçe merkezindeki evlerinde tartışmaya başladıkları, daha sonra kırsal Satırlar Mahallesi'ne geldikleri öğrenildi. Öldürülen Necla Aydoğdu'dan geriye düğün görüntüleri kaldı. Görüntülerde, Necla Aydoğdu'nun eşi ile birlikte dans ettiği yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Mustafa Aydoğdu, Hisarcık, Koçarlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 aylık eşini öldüren şüpheli sebebini söylemedi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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