Aydın'ın Konuğu Beşiktaş
1 saat önce
2019 CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Belçikalı rakibi Hermes Oostende'yi eleyerek adını 4'lü finallere yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek.
2019 CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Belçikalı rakibi Hermes Oostende
'yi eleyerek adını 4'lü finallere yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor
, yarın Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş
'ı konuk edecek. Mimar Sinan
Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi Challenge Kupası'nda elediği Beşiktaş'a ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. Ligde geçen hafta deplasmanda Karayolları'nı 3-2 yenen Aydın BŞB seyircisi önünde de kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:00 Kaynak: DHA
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