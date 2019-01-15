Son Dakika Haberleri: Aydın'ın Konuğu Çanakkale

Aydın'ın Konuğu Çanakkale

37 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup olarak 9'uncu sıraya gerileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın hafta içi mesaisinde 11'inci basamaktaki Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup olarak 9'uncu sıraya gerileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın hafta içi mesaisinde 11'inci basamaktaki Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek. 

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Aydın ekibi seyircisi karşısında da parkeden zaferle ayrılmayı hedefliyor. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:20 Kaynak: DHA

Vestel, Çanakkale Belediyespor, Aydın, Spor
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