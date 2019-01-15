Aydın'ın Konuğu Çanakkale
37 dakika önce
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup olarak 9'uncu sıraya gerileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın hafta içi mesaisinde 11'inci basamaktaki Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.
Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Türk Hava Yolları
'na 3-1 mağlup olarak 9'uncu sıraya gerileyen Aydın Büyükşehir Belediyespor
yarın hafta içi mesaisinde 11'inci basamaktaki Çanakkale Belediyespor
'u konuk edecek. Mimar Sinan
Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. İlk yarıda rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Aydın ekibi seyircisi karşısında da parkeden zaferle ayrılmayı hedefliyor. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:20 Kaynak: DHA
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