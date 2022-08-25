CHPli Öztunç: İktidarımızda JES'i iptal edeceğiz - Son Dakika
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CHPli Öztunç: İktidarımızda JES'i iptal edeceğiz

25.08.2022 19:48
CHPli Öztunç: İktidarımızda JES'i iptal edeceğiz

AYDIN'ın Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi'nde jeotermal enerji santrali (JES) kurulması planlanan alanda çadır kurup, eylem başlatan vatandaşları ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak çok net uyarıyorum.

AYDIN'ın Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi'nde jeotermal enerji santrali (JES) kurulması planlanan alanda çadır kurup, eylem başlatan vatandaşları ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak çok net uyarıyorum. Biz 10 ay sonra milletin masası olarak iktidarız. 6'lı masa bugünden itibaren milletin masası oldu. İktidarımızda bu işi iptal edeceğiz" dedi.

Köşk ilçesi kırsal Mezeköy Mahallesi'ne 3 kilometre mesafede jeotermal enerji santrali kurulması için geçen yıl çalışma başlatıldı. Geçen 19 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çalışma yapılacak arazide kamulaştırma yapıldı. Ardından da 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu gerekli değildir' kararı çıktı. Mahalleli ise avukatları aracılığıyla şirkete dava açtı. Dava süreci devam ederken, pazartesi günü firmanın iş makineleriyle alanda çalışma yapacağını duyan mahalleli, girişte çadır kurdu. Jandarma, eylem yapmaya başlayan mahalleli ile firma çalışanları arasında yaşanabilecek olası gerginliğe karşı güvenlik önlemi aldı. Mahalleye yabacıların girmemesi içinde Köşk Kaymakamlığı tarafından 29 Ağustos'a kadar yasak getirildi. Mezeköy Mahallesi'nde ikamet edenlerle birinci derece yakınları dışında başka kişilerin köye girişini önlemek için jandarma bariyer koydu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, vatandaşları ziyaret etmek için CHP Aydın milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız ile birlikte bölgeye geldi. Mahallenin girişinde bariyerle karşılaşan ve jandarmadan gazetecilerle birlikte mahalleye girmek için izin isteyen Öztunç'a sadece milletvekilleriyle giriş yapabileceği söylendi. Öztunç, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte mahalleye girmeden önce açıklamalarda bulundu. Öztunç, "Mezeköy'e girmek üzereyken, barikatlarla karşılaştık. Merak ettim komutana 'İçeride terör olayı mı oldu? İçeride bomba mı patladı? Ne oldu da barikat var' diye sordum. Talimat olduğunu söyledi. Biz askerimizi çok seviyoruz. Asker bizim canımızdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları olarak askerimizle hiçbir zaman karşı karşıya gelmedik, gelmeyiz de. İstiyorlar ki, CHP'liler askerle karşı karşıya gelsin." dedi.'ACELE KAMULAŞTIRMA'Öztunç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı nisan ayında acele kamulaştırma yapmış. Baba toprağını Cumhurbaşkanı Ankara'dan oturmuş bir kararla 'kamulaştırdım, elinden aldım' diyor. Çökme bu işte. Hani devlete çöktüler diyoruz ya işte millete de çöküyorlar. Giriş çıkışlar kapatılmıştır. Burası muz cumhuriyeti mi? Hangi yetkiyle kapatıyorsunuz. Talimat nereden geldi? Ankara'dan geldi. Hadi bakalım Erdoğan bir daha ki seçime gel de gör. Bak bakalım Mezeköy'de ve Aydın'da kaç oy alacaksın? CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak çok net uyarıyorum. Biz 10 ay sonra milletin masası olarak iktidarız. 6'lı masa bugünden itibaren milletin masası oldu. İktidarımızda bu işi iptal edeceğiz" dedi. Öztunç, vatandaşlarla görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHPli Öztunç: İktidarımızda JES'i iptal edeceğiz - Son Dakika

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