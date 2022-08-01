Akçaköy'de 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Akçaköy'de 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

01.08.2022 09:54
Akçaköy'de 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 farklı ağaçlık alanda çıkan yangın yoğun çabanın ardından söndürüldü.

Aydın'ın Köşk ilçesinde 2 farklı ağaçlık alanda çıkan yangın yoğun çabanın ardından söndürüldü.

Köşk ilçesi Akçaköy Mahallesi'nde 2 farklı noktada çıkan yangın da korkuttu. Edinilen bilgiye göre Akçaköy Mahallesi, Kulman yolu mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede alevleri gören vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın, etraftaki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

"Başka noktada başladı"

İlk yangın mahallelinin dikkati sayesinde kısa sürede söndürülürken, bir süre sonra Sapakyanı mevkiinde alevler yükseldi. Alevleri gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriyeler ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşların ve ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu ikinci yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Artarda meydana gelen yangınlar mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, ağaçların etkilendiği yangınların çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Aydın, Köşk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akçaköy'de 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akçaköy'de 2 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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