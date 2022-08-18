Atla girdiği nehirde kayboldu, aramalardan sonuç alınamadı - Son Dakika
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Atla girdiği nehirde kayboldu, aramalardan sonuç alınamadı

18.08.2022 20:46
Atla girdiği nehirde kayboldu, aramalardan sonuç alınamadı

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, dün atla birlikte Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra suyü düşen Sıtkı Can Eroğlu (18) için bugün dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, dün atla birlikte Büyük Menderes Nehri'ne girdikten sonra suyü düşen Sıtkı Can Eroğlu (18) için bugün dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dalama Mahallesi yakınlarından geçen Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Atla gezintiye çıkan Sıtkı Can Eroğlu, iddiaya göre atı sulamak için Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Eroğlu, eyerin kayması sonucu atın üzerinden nehre düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nehre düşen Eroğlu tüm aramalara rağmen bulunamadı.Bugün Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçların gelmesiyle arama çalışmalarına devam edildi. Tüm aramalara rağmen Eroğlu bulunamadı.


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Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu Atıyla birlikte nehre giren genç kayboldu
Kaynak: DHA

Büyük Menderes Nehri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atla girdiği nehirde kayboldu, aramalardan sonuç alınamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atla girdiği nehirde kayboldu, aramalardan sonuç alınamadı - Son Dakika
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